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الإعدام للإخواني وجدي غنيم والمؤبد لـ5 آخرين

on April 30, 2017

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام شنقا للقيادي الإخواني وجدي غنيم، وآخرين، والمؤبد لـ5 متهمين آخرين، وقررت المحكمة حظر سفر المتهمين إلى قطر وتركيا وسوريا لمدة 5 سنوات كإجراء احترازي.قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام شنقا للقيادي الإخواني وجدي غنيم، وآخرين، والمؤبد لـ5 متهمين آخرين، وقررت المحكمة حظر سفر المتهمين إلى قطر وتركيا وسوريا لمدة 5 سنوات كإجراء احترازي.

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