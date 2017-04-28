انتحاري داعشي يفجر نفسه في 3 ضباط عراقيين on April 28, 2017

كشفت صور صادمة لحظة قيام انتحاري إرهابي من تنظيم داعش بتنفيذ عملية انتحارية قضى فيها مع 3 من الضباط العراقيين كانوا بصدد اعتقاله في مدينة الموصل. وبدا في الصور الضباط وهم يقتربون من الداعشي المختبئ في خندق جنوب مدينة الموصل في شمال العراق. ويرجح أن الصور التقطت بعد تسلل مجموعة من عناصر داعش، بينهم 4 انتحاريين، إلى قاعدة لمروحيات الشرطة_الاتحادية العراقية في منطقة العريج جنوب الموصل. وتعمل القاعدة المذكورة في إسناد القوات المقاتلة في عملية غرب الموصل ضد داعش. العمليات الانتحارية التي ينفذها عناصر داعش تكشف صعوبة وقسوة المعركة والتضحيات الكبيرة التي تقدمها القوات العراقية في معركة الموصل الدامية. واستردت القوات العراقية معظم المساحات التي سيطر عليها تنظيم داعش في الموصل منذ يونيو/حزيران 2004. وتدور المعارك حاليا للسيطرة على غرب_الموصل وطرد كافة عناصر داعش منها، بعد اكتمال العمليات في شرق المدينة.

كشفت صور صادمة لحظة قيام انتحاري إرهابي من تنظيم داعش بتنفيذ عملية انتحارية قضى فيها مع 3 من الضباط العراقيين كانوا بصدد اعتقاله في مدينة الموصل. وبدا في الصور الضباط وهم يقتربون من الداعشي المختبئ في خندق جنوب مدينة الموصل في شمال العراق. ويرجح أن الصور التقطت بعد تسلل مجموعة من عناصر داعش، بينهم 4 انتحاريين، إلى قاعدة لمروحيات الشرطة_الاتحادية العراقية في منطقة العريج جنوب الموصل. وتعمل القاعدة المذكورة في إسناد القوات المقاتلة في عملية غرب الموصل ضد داعش. العمليات الانتحارية التي ينفذها عناصر داعش تكشف صعوبة وقسوة المعركة والتضحيات الكبيرة التي تقدمها القوات العراقية في معركة الموصل الدامية. واستردت القوات العراقية معظم المساحات التي سيطر عليها تنظيم داعش في الموصل منذ يونيو/حزيران 2004. وتدور المعارك حاليا للسيطرة على غرب_الموصل وطرد كافة عناصر داعش منها، بعد اكتمال العمليات في شرق المدينة.

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