السعودية : دعوات الى التظاهر on April 27, 2017

دعا نشطاء في السعودية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتظاهر الأحد المقبل أمام مقرات التوظيف احتجاجا على تفشي البطالة .

وجاءت الدعوة تحت عنوان “تجمع العاطلين 30 أفريل”، للتظاهر أمام مقرات التوظيف في المملكة، علما أن دعوة سابقة أطلقت في 21 أفريل، ما دفع السلطات وقتها إلى زيادة أعداد أفراد الشرطة في شوارع العاصمة الرياض تحسبا لخروج المتظاهرين إلى الشوارع.

ومن الجدير بالذكر أن أمرا ملكيا أصدر عقب ذلك في 22 أفريل بإعادة جميع المكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، الأمر الذي اعتبره البعض استجابة للدعوة.

ونص الأمر الملكي على “إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه”.

تبلغ نسبة البطالة في المملكة، التي يسكنها أكثر من 30 مليون نسمة، حوالي 11 بالمئة، فيما تأمل السلطات هناك في خفض هذه النسبة إلى 9 بالمئة بحلول. عام2020 مع سعيها الى تنويع اقتصادها.

دعا نشطاء في السعودية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتظاهر الأحد المقبل أمام مقرات التوظيف احتجاجا على تفشي البطالة .

وجاءت الدعوة تحت عنوان “تجمع العاطلين 30 أفريل”، للتظاهر أمام مقرات التوظيف في المملكة، علما أن دعوة سابقة أطلقت في 21 أفريل، ما دفع السلطات وقتها إلى زيادة أعداد أفراد الشرطة في شوارع العاصمة الرياض تحسبا لخروج المتظاهرين إلى الشوارع.

ومن الجدير بالذكر أن أمرا ملكيا أصدر عقب ذلك في 22 أفريل بإعادة جميع المكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، الأمر الذي اعتبره البعض استجابة للدعوة.

ونص الأمر الملكي على “إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه”.

تبلغ نسبة البطالة في المملكة، التي يسكنها أكثر من 30 مليون نسمة، حوالي 11 بالمئة، فيما تأمل السلطات هناك في خفض هذه النسبة إلى 9 بالمئة بحلول. عام2020 مع سعيها الى تنويع اقتصادها.

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