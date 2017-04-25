هبوط طائرة «شارتر» اضطراريا بمطار القاهرة on April 25, 2017

اضطرت طائرة شارتر كانت قادمة من لكسمبورج في طريقها إلى الغردقة، للهبوط اضطراريا بمطار القاهرة الدولي لإنقاذ حياة راكبة لاتفية الجنسية بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء مرورها فوق مطار القاهرة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه أثناء مرور كايرو شارتر الأجواء المصرية تحمل فوجا سياحيا قادمة من لكسمبورج في طريقها إلى الغردقة، تعرضت راكبة من دولة لاتفيا لوعكة صحية.

وأضافت المصادر أن قائد الطائرة طلب من برج المراقبة السماح له بالهبوط بالمطار، وهو ما تم السماح له به، واستدعاء فرق الحجر الصحي برئاسة الدكتور مدحت قنديل، وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

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