حماس تعلن التنازل عن حكم غزة on April 25, 2017

أعلنت حركة “حماس”، الثلاثاء 25 أبريل، أنها جاهزة لتسليم كافة مناحي الحياة في قطاع غزة من وزارات ومعابر وأجهزة شرطة، للحكومة الفلسطينية.

وقال صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي للحركة، خلال لقاء صحفي عقده بمدينة غزة: “نحن نوافق على تسليم كل مناحي الحياة، بما فيها أجهزة الشرطة والمعابر للحكومة”.

وجدد البردويل التأكيد على استعداد حركته لحل اللجنة الإدارية التي شكلتها لإدارة الوزارات بغزة فور استلام حكومة الوفاق الوطني مهامها بالقطاع.

وكانت “حماس” قد شكلت الشهر الماضي، “لجنة إدارية”، للإشراف على عمل الوزارات الحكومية في قطاع غزة وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت حماس خطوتها بتخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع.

وأوضح البردويل، وفق ما نقلته “روسيا اليوم”ن أن “حماس” توافق على الطرح القطري لإنهاء الانقسام.

وكان حازم قاسم، المتحدث باسم حركة “حماس”، قد صرّح أن قطر، تقدمت مؤخرا بمبادرة لإتمام المصالحة مع حركة “فتح” وتضمنت تصورات لحل المسائل العالقة بين الطرفين.

ولفت البردويل إلى أن “حماس” جلست، الأسبوع الماضي، إلى طاولة الحوار مع وفد من قيادة حركة فتح في قطاع غزة، مفيدا بأن حركته أبلغت الوفد استجابتها لمطلب تمكين الحكومة من القيام بمهامها بغزة، وإلغاء اللجنة الإدارية فور استلام الحكومة مهامها.

ويسود الانقسام السياسي والجغرافي منذ منتصف يونيو 2007، في أعقاب سيطرة “حماس” على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية.

وحذر عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، من زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لواشنطن، بداية شهر مايو القادم، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددا على أن ترامب لن يقدم الإضافة للقضية الفلسطينية وهو مشغول عنها، كما أن إسرائيل لن تقبل بمشروع يربط غزة والضفة الغربية.

وأضاف المتحدث أن أي اتفاقية ستوقع ستكون لصالح إسرائيل.

التعليقات