تنظيم داعش يعلن اختطاف «ميسي» ..والسبب on April 25, 2017

اختطف مسلحو تنظيم “داعش الإرهابي” في العراق، طفلاً يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وسجنوه لمدة عامين، قبل أن يُطلقوا سراحه أخيرا.

وبحسب صحيفة “”الديلي ميل” البريطانية، أن والد الطفل سماه “ميسي” تيمناً بلاعب كرة القدم العالمي الشهير وتشجيعاً له.



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وقالت الصحيفة، إن الطفل ميسي أحد أبناء الطائفة الأزيدية في شمال العراق، وهؤلاء وقع الكثير منهم في الأسر لدى تنظيم “داعش الإرهابي”، لكن الطفل ميسي الذي أصبح اليوم يبلغ من العمر خمس سنوات أخلي سبيله، وعاد إلى ذويه سالماً ويعيش معهم في أحد المخيمات.