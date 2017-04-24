وفاة الأمير ناصر بن سلطان وصديقه الدوسري في حادث مروري on April 24, 2017

توفي الأمير ناصر بن سلطان بن عبدالعزيز، وصديقه عبدالله بن مترك الدوسري، في حادث مروري، الاثنين (24 إبريل 2017)، على طريق الطائف-الرياض.

ونعى الأمراء عبدالله وفيصل ومحمد شقيقهم الأمير ناصر، وصديقه عبدالله الدوسري.

وقال الأمير عبدالله بن سلطان عبر حسابه الرسمي على تويتر: “الحمد لله في طريقهم للميقات نيتهم لبيت الله الحرام ذهبوا لمن هو أرحم منا جميعًا في طريق خير وحسن خاتمة. اللهم أؤجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرًا منها”.

وأضاف: “رحل أخي وحبيبي وسندي وعزوتي، أطيب الرجال وأكرمهم، وأوصلنا لوالدي، لم أره في حياتي يضر أحدًا، رحل سيد الرجال”، مختتمًا بقوله: “اللهم ارحم واغفر لأخي وسيدي الحبيب الشهم ناصر بن سلطان وأخوي اللي ما له مثيل في شجاعته وطيبته عبدالله بن مترك الدوسري، ادعوا لهم بالرحمة”.

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