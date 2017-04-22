هذه هي الأوامر الملكية في السعودية

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز السبت 22 أبريل/نيسان 2017، قرارات ملكية تضمنت مايلي:
١- إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية إلى ما كانت عليه.
٢- ملكي : إعفاء أمير منطقة الباحة من منصبه وتعيين الأمير حسام بن سعود أميرا للمنطقة.
٣- صرف راتب شهرين للمرابطين الفعليين في الصفوف الأمامية في حرب اليمن.
٤- تعيين الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز مستشارا في الديوان الملكي.
٥- تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا دولة لشؤون الطاقة.
٦- تقديم مواعيد اختبارات جميع المراحل الدراسية لتنتهي قبل بداية شهر رمضان.
٧- إعفاء الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير المملكة لدى أمريكا.
٨- تعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أميراً لمنطقة الحدود الشمالية.
٩- تعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف أميناً عاماً بمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
١٠- تعيين الامير خالد بن سلمان سفيرا للرياض في واشنطن.
١١- تعيين الأمير فهد بن تركي قائداً للقوات البرية.