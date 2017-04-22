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هذه هي الأوامر الملكية في السعودية

on April 22, 2017


أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز السبت 22 أبريل/نيسان 2017، قرارات ملكية تضمنت مايلي:

١- إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية إلى ما كانت عليه.

٢- ملكي : إعفاء أمير منطقة الباحة من منصبه وتعيين الأمير حسام بن سعود أميرا للمنطقة.

٣- صرف راتب شهرين للمرابطين الفعليين في الصفوف الأمامية في حرب اليمن.

٤- تعيين الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز مستشارا في الديوان الملكي.

٥- تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا دولة لشؤون الطاقة.

٦- تقديم مواعيد اختبارات جميع المراحل الدراسية لتنتهي قبل بداية شهر رمضان.

٧- إعفاء الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير المملكة لدى أمريكا.
٨- تعيين  الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أميراً لمنطقة الحدود الشمالية.

٩- تعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف أميناً عاماً بمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

١٠- تعيين الامير خالد بن سلمان سفيرا للرياض في واشنطن.

١١- تعيين الأمير فهد بن تركي قائداً للقوات البرية.

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