“الإشاعة” تقتل أمير دولة الكويت صباح الاحمد الصباح on April 22, 2017

تناقلت عدة مواقع اخبارية وبسرعة البرق منذ أمس الجمعة نبأ وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح أحمد الصباح ، وهو الخبر الذي تبين في مابعد أنه عار من الصحة ، بحيث لم تورد المصادر الإعلامية الرسمية الكويتية وعلى رأسها (كونا) وكالة الأنباء الكويتية الخبر على موقعها الرسمي.

وكان آخر نشاط رسمي أشرف عليه الأمير البالغ من العمر 89 سنة ، لقاء جمعه بأعضاء مجلس أمناء جائزة عبد الرحمن السميط، إضافة إلى خبر إرساله برقية تهنئة لأمير قطر بشأن إطلاق سراح القطريين المختطفين في الرياض.

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