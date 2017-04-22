ورد الآن
الرئيسية » العرب, مميز » “الإشاعة” تقتل أمير دولة الكويت صباح الاحمد الصباح

“الإشاعة” تقتل أمير دولة الكويت صباح الاحمد الصباح

on April 22, 2017

تناقلت عدة مواقع اخبارية وبسرعة البرق منذ أمس الجمعة نبأ وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح أحمد الصباح ، وهو الخبر الذي تبين في مابعد أنه عار من الصحة ، بحيث لم تورد المصادر الإعلامية الرسمية الكويتية وعلى رأسها (كونا) وكالة الأنباء الكويتية الخبر على موقعها الرسمي.

وكان آخر نشاط رسمي أشرف عليه الأمير البالغ من العمر 89 سنة ، لقاء جمعه بأعضاء مجلس أمناء جائزة عبد الرحمن السميط، إضافة إلى خبر إرساله برقية تهنئة لأمير قطر بشأن إطلاق سراح القطريين المختطفين في الرياض.

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com