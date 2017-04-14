وفاة حارس الملك عبدالعزيز آل سعود عن عمر يناهز 130 عاما on April 14, 2017



شيع منذ أيام أهالي مركز بني عمرو بمحافظة النماص، «حمدان بن سعيد العمري» أحد حراس الملك «عبدالعزيز آل سعود» رحمه الله، والذي وافته المنية عن عمر يناهز 130 عاما.

وقال «سعيد بن حمدان» نجل الراحل، إن والده تم تعينه في السرية الثانية رشاش الخاصة بالحراسة الشخصية للملك المؤسس، وذللك بعد التحاقه بالخدمة العسكرية في العام 1362هـ، مشيرا إلى أن والده الملقب بـ«بن عكلب» كان مرافقا وحارسا للملك في الكثير من زيارته وسفرياته حتى العام 1366هـ.

وأشار إلى أن والده طلب الإعفاء من الخدمة العسكرية في العام 1368هـ، لكبر سنه وحاجته للعودة لأسرته، لافتا أن أهم زياراته التى رافق خلاله الملك عبدالعزيز كانت استقبال الملك فاروق الأول ملك مصر على شاطىء ينبع، وكذلك زيارات الملك لروضة التنهات.

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