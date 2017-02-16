فيديو: اتهم إدارته بالفشل.. أمين عسير ينفعل على مذيع العربية والأخير يرد on February 16, 2017

انفعل أمين منطقة عسير، صالح القاضي، على مذيع قناة العربية بسبب مقاطعة الأخير له أثناء الحديث وإصراره على توجيه تهمة التقصير له، وذلك بعد ما خلفته أمطار أبها أمس من أضرار كبيرة.

وأوضح أمين منطقة عسير أن هطول الأمطار كان غير مسبوقًا خاصة وأن منطقة أبها جبلية ما تسبب في إغلاق الشوارع، لافتًا إلى أهم أسباب غرق المنطقة، هو تعدي بعض المواطنين على مجاري الأودية مما غير مسارها.

وتابع أمين منطقة عسير شرح أسباب غرق أبها قائلًا: “وبالإضافة إلى ذلك الاعتماد على التصريف السطحي سابقًا، وهذا الوضع تخطيطيًا غير مقبول ولكن الآن اُعمد نظام للتصريف دون مرور للقنوات داخل الأحياء”.

وانزعج أمين منطقة عسير من ملاحقة مذيع العربية له بالأسئلة الحادة، حيث اتهم المذيع إدارته بالفشل في كل مشاريع التصريف في الأحياء الجديدة مثل حي المنسك والتي أدت إلى إغلاق الشوارع.

وبادره أمين عسير بالإجابة على سؤاله وشرح تفاصيل غرق المنطقة، رافضًا تحميل أمانة المنطقة المسؤولية، ولكن عاوده المذيع بسؤال آخر قبل أن يسمح له بإكمال حديثه، بقوله: “سيدي أليس لكم إدارة في الأمانة للتصميم والدراسات”



وأبدى أمين عسير انزعاجه من طريقة عرض المذيع للأسئلة، قائلًا بصوت مرتفع “يا أخى اسمح لي أن أتحدث”، فأجابه المذيع وجدتك ستعيد كلامك.وعاب أمين عسير على المذيع أسلوبه في الحوار بقوله: “أنت تسأل وتجيب” متابعًا: كانت الأمطار غير مسبوقة وبكميات كبيرة وفِي فترة زمنية محدودة وأنت تعلم أن هذا يحدث في معظم مدن العالم التي تجتاحها الأمطار والفيضانات.ورفض أمين عسير أسلوب الاتهام الذي انتهجه مذيع العربية في تحميل أمين المنطقة المسئولية عن أضرار الأمطار بأبها، قائلًا له “لا تحمّل أمانة المنطقة مسؤولية ما حدث، أنا أجيبك وأنت تحاول دائما أن تلقنني ما تريد أن تقول”.وأكد أمين عسير أنه تم تخصيص مبلغ 186 مليونًا لمعالجة مواقع الخلل في تصريف السيول في أبها.

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