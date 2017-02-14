بالأسماء.. تحرير 13 مصريًا مختطفًا بليبيا on February 14, 2017

نجح الجيش الليبي بالتعاون مع الجيش المصري فى تحرير 13 مصرى مختطف بليبيا من قبل عناصر مسلحة، وذلك بعد أن قامت عناصر مسلحه بخطف عدد ١٣ مصريًا ومطالبه ذويهم بدفع فديه ماليه.

واستغاث الأهالى برئيس الجمهورية والقوات المسلحة المصرية للتحرك لتحرير هذه العناصر وتم الوصول لمكان الاختطاف بواسطة معلومات استخباراته للمخابرات الحربية المصرية والتي قامت بالتنسيق مع القيادة العامة للجيش الليبي لتحرير المصريين المختطفين.

وأصدر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، تعليماته لتحرير المختطفين، حيث تم القيام بعمليه نوعيه والقبض على العصابة التي سبق قيامها بخطف ٢٣ مصري بنفس المنطقة والحصول على مبلغ ٦٠ ألف جنيه مقابل إطلاق سراحهم.

وتمكنت وحدة العمليات الخاصة الليبية بتحرير الرهائن واصطحابهم لمكان أمن تحت حماية الجيش الليبي حيث تم توفر ممر امن لوصولهم لمنفذ السلوم البرى ومنه إلى ذويهم بالبلاد وقام المصريين المحررين بالهتاف للجيش المصري والجيش الليبي.

وطالبوا بعدم السفر إلى ليبيا في الوقت الراهن لعدم تعرضهم لأى عمليات خطف وابتزاز علما بن هذه ليست المرة الأولى التي يتم اختطاف مصريين بليبيا، وقدم الأهالى شكرهم للجيش المصري والمخابرات المصرية، وللمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي.

وهم خميس عبد الرازق مقاوى البحيرة ، كرم الشافعى البحيرة ، سيد فهمى القاهرة السيدة عائشة ، حمادة على المحله غربية ، اسماعيل سعودى المنيا ، عبد الرءؤف على المنيا نبيل على المنيا ، محمد عطا المنيا ، عبد الله عبد المنعم المنيا ، محمد على المحلة غربية ، جودة عبد السميع المنيا .

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