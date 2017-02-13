الديوان الملكي: وفاة الأمير منصور بن فهد بن عبدالمحسن آل سعود on February 13, 2017

أعلن الديوان الملكي، اليوم، أنه انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير منصور بن فهد بن عبدالمحسن بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الثلاثاء الموافق 17/ 5/ 1438هـ ، بعد صلاة الظهر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

“بيان من الديوان الملكي”



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انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير منصور بن فهد بن عبدالمحسن بن جلوي آل سعود ، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الثلاثاء الموافق 17 / 5 / 1438 هـ ، بعد صلاة الظهر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.