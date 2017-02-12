فلسطينية تشعل النار في جسدها أمام مركز للشرطة وزوجها يقف عاجزا عن انقاذها on February 12, 2017



﻿

أضرمت سيدة فلسطينية الأحد النار في نفسها احتجاجا على إزالة بسطة عشوائية لزوجها وابنها في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، بحسب الشرطة.

وأصيبت سناء الطحل، 40 عاماً، وهي من سكان مدينة طولكرم بحروق متوسطة قبل أن تنقلها سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر إلى المستشفى.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لؤي زريقات لوكالة الصحافة الفرنسية إن المرأة قامت برش نفسها بمادة مشتعلة ومن ثم أشعلت النار في جسدها أمام مقر الشرطة.

وأوضح أن بلدية طولكرم كانت تقوم بمداهمة بسطات تجارية لبيع الخضار أو بضائع أخرى، لإزالتها لأن غالبيتها مقامة في الطرق الرئيسية.

وتقوم بلدية طولكرم بالتعاون مع شرطة المحافظة بحملة خاصة لتنظيم الأسواق منذ صباح الأحد، وتمت إزالة عشرات البسطات والبضائع من أمام المحال التجارية، الأمر الذي قوبل بالرفض والاحتجاج من قبل بعض التجار وأصحاب البسطات.

التعليقات