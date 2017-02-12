عاجل: إصابة زعيم داعش أبوبكر البغدادي بقصف جوي في العراق.

أصيب زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بجروح بالغة في ضربة جوية نفذتها القوات العراقية قبل يومين في محافظة الأنبار غربي البلاد، حسبما أفاد به مراسل قناة “الحرة” نقلا عن مصدر في خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية العراقية.

ونقل المراسل عن المصدر القول إن معلومات وردت إلى الخلية بوجود البغدادي في منطقة الزلة في قضاء القائم في التاسع من شباط/فبراير الحالي.

ونقلت المعلومات إلى القوات الجوية العراقية التي نفذت ضربة جوية في المنطقة، ما تسبب في إصابة البغدادي بجروح بالغة نقل على إثرها إلى الأراضي السورية.

وحسب المصدر، فإن البغدادي كان في المنطقة لحضور اجتماع لقيادات داعش لمناقشة الهزائم التي يعانيها التنظيم في الموصل، مشيرا إلى مقتل عدد من القيادات في الضربة.