كشف سيناريو تصوير جريمة إعدام الشهيد الكساسبة on February 11, 2017

“داعشي” يكشف سيناريو تصوير جريمة إعدام الشهيد الكساسبة

قال عضو منشق عن تنظيم الدولة ”داعش” إن مصاريف المكتب الاعلامي لداعش في مدينة الرقة السورية ارتفع إلى 2.5 مليون دولار.

وأضاف في برنامج وثائقي على قناة العربية بعنوان استوديو الرعب، أن تكلفة الاعلام كانت في السابق تبلغ 100 الف دولار.

وبين المنشق أن داعش استقطب عدداً كبيراً من الشباب من عدة جنسيات، واستفاد من مهارتهم في العمل على المونتاج التلفزيوني والجرافيك والتصوير.

وأشار إلى أن أفكار القتل والإعدامات جاءت من أشخاص داخل التنظيم مثل أبو عبدالرحمن الأمريكي الذي كان يعمل بمجال السينما في امريكا، واستخلص فكرة قتل الأشخاص من أفلام هوليود، وقد عمل افلام في هوليود ينتقد الاسلام وزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وكشف عضو سابق في تنظيم “داعش” سيناريو تصوير جريمة إعدام الطيار معاذ الكساسبة في سوريا قبل عامين.

وكشف العضو السابق في التنظيم في مقابلة مع قناة العربية، ستبث مساء اليوم، إذ ظهر ملثم وهو يتحدث عن جريمة إعدام الطيار الكساسبة، عن رصد التنظيم ملايين الدولارات لدعم ماكينته الإعلامية.

وقال أبو مصعب كما أسمته القناة إن أبو محمد العدناني الذي قتلته غارة أمريكية مؤخراً، شارك في اعدام الكساسبة، مشيراً إلى أن الكساسبة لم يعرف أنه سيحرق الا قبل لحظات بسيطة من قتله.

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