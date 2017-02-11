قائد مليشيا عراقية يهدد امريكا : قادمون يا ترمب on February 11, 2017

هدد الأمين العام لقوات أبو الفضل العباس المنضوية في الحشد الشعبي، أوس الخفاجي، بضرب بوارج الولايات المتحدة الأمريكية قبالة سواحل اليمن، رداً على قرار الرئيس دونالد ترمب بمنع دخول مواطني 7 دول من دخول البلاد.

وقال الخفاجي في مقطع فيديو بثته قناة المسيرة اليمنية المقربة لجماعة أنصار الله الحوثي، “نقول للأمة كلها والعالم كله إن هؤلاء هم رموز المقاومة (مشيراً بيده للحضور)، فليمنع ترمب الدول العربية والإسلامية من دخول أمريكا”. وأرجع الخفاجي في كلمته -التي لم تتبين المناسبة التي القيت فيها فيماوضع وجود العلم اللبناني خلفه- قرار ترمب إلى “أنه يخشى من دخول هذه الوجوه إلى أمريكا”.

وتابع الأمين العام لقوات أبو الفضل العباس: “نقول له نحن قادمون والمقاومة قادمة وانتصاراتنا في حلب قادمة وهي علامة على نصر الأمة العربية والإسلامية”، لافتاً الى أن “بوارجكم في سواحل اليمن مهددة أيضاً فإمنعوا ماشئتم”.

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في السابع والعشرين من الشهر الماضي، أمرا تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.

ومنذ توقيعه القرار، يواجه ترمب انتقادات محلية وغربية وعربية كبيرة، وسط اتهامات له بتبني سياسات عنصرية، لاسيما تجاه العرب والمسلمين.

ولاحقا، تمكن الإدعاء العام في ولايتي واشنطن ومينيسوتا من إقناع المحكمة الفيدرالية بإيقاف العمل بهذا القرار بشكل مؤقت.

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