تطور خطير.. 4 كتائب من القوات الخاصة الكويتية تتجه للحدود العراقية on February 11, 2017

أعلنت دولة الكويت اليوم الجمعة إرسال 4 من كتائب القوات الخاصة الكويتية لتأمين الحدود بعد تظاهرات عراقية، في تطور ينذر بحرب بين البلدين بعد اتفاقية “خور عبدالله”.

وحسب صحيفة ” الوئام ” قد استنفرت الأجهزة الأمنية قواتها على الحدود الكويتية العراقية لتأمينها، وذلك نظرا للاعتصام الذي يقيمه مجموعة من العراقيين على حدود بلادهم مع الكويت.

وقال مصدر أمني كويتي: إن 4 كتائب من القوات الخاصة الكويتية توجهت لحدود العبدلي الفاصلة بين الكويت والعراق منذ الصباح، وذلك لمساندة قوات أمن الحدود في حال وجود أي تعد على الأراضي الكويتية، كما أن هناك كتيبتين في طريقهما لنفس الموقع.

وأكد المصدر على جاهزية القوات الأمنية الكويتية لمواجة أي أعمال شغب أو اختراق للحدود الكويتية، ومواجهة كل ما قد يخل بأمن الوطن وأمان مواطنيه.

وتقع منطقة خور عبدالله بين الأراضي الكويتية والعراقية، وهي لسان بحري شكل على مدار سنوات موضوع مباحثات بين الجانبين العراقي والكويتى ، وشهدت المفاوضات حوله الكثير من التجاذب بسبب ملفات تجارية وسياسية زادت تعقيدا بعد اجتياح العراق للكويت في تسعينيات القرن الماضي.

وفي وقت سابق، قال النائب الكويتي وليد الطبطبائي: إن ما يجري بشأن حدود الكويت مع العراق “تحرشات كلامية” ولكنه دعا إلى “مواجهتها بكل حزم ويقظة” محذرا من “الحرب أولها كلام” على حد تعبيره، داعيا إلى حكومة تكون “على مستوى الحدث”.

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