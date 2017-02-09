مغردون سعوديون يطالبون “بترحيل الاجانب “ on February 9, 2017



دشن مغردون في السعودية هاشتاغ #ترحيل_الاجانب_مطلب_وطني الذي أثار جدلاً كبيراً بين مؤيدي الفكرة ومعارضيها.

المجموعة التي أيدت الفكرة أشارت إلى أعداد الوظائف التي يشغلها الأجانب في البلاد وأعداد السعوديين العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى أعداد الجنايات “التي يرتكبها الأجانب بشكل يومي” على حد قولهم.

بالمقابل، أشار المغردون المعارضون للفكرة إلى أنها عنصرية، كما أشاروا إلى أن ترحيل الأجانب يعني ترحيل المدرسين وعمال النظافة والورشات والمطاعم وغيرها من الوظائف الأساسية، متسائلين عمن سيسد هذه الثغرات في حال تحقيق المطلب.

وفاق عدد التغريدات التي ظهر فيها هاشتاغ #ترحيل_الاجانب_مطلب_وطني 55 الف تغريدة.

التعليقات