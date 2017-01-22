رجل أعمال سعودي يهنئ ترامب بالرئاسة.. هذا ثمن الإعلان الذي أثار غضب أبناء المملكة on January 22, 2017



اختار رجل الأعمال السعودي مسلط أبو ثنين السبيعي جريدة “الجزيرة” السعودية اليومية وسيلة ليوجه رسالة تهنئة للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.

السبيعي حجز الصفحة الأخيرة كاملة من الجريدة المذكورة وبالألوان والتي يبلغ حجزها بحسب قائمة الإعلانات التي تداولها سعوديون على الشبكات الاجتماعية مبلغ 76 ألف ريال أي ما يقابله 20 ألف دولار.

رجل الأعمال السعودي وهو شاعر أيضاً قال في الإعلان الذي نشره باللغتين العربية والإنكليزية “أهنئ فخامتكم بمناسبة تقلدكم الولايات المتحدة الأميركية، متمنياً لكم فترة رئاسية حافلة بالنجاح وللشعب الأميركي الصديق دوام الازدهار”.

الإعلان الذي انتشر بعدد اليوم 22 كانون الثاني/يناير لاقي انتقاداً كبيراً من قبل السعوديين على تويتر الذين دشنوا وسماً باسمه “#مسلط_يهني_ترامب.



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