السعودية: مصرع 3 طلاب في اشتعال سيارة on January 22, 2017

لقي ثلاثة طلاب مصرعهم في مدينة أبها بمنطقة عسير، الأحد (22 يناير 2017)، إثر وقوع حادث مروري لسيارة (هونداي) على طريق الحزام الدائري داخل نفق حي الضباب.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد الشهري، إن عمليات المنطقة تلقّت اليوم بلاغًا عن وقوع الحادث، حيث تبيّن أن أحد الطلاب الثلاثة تفحم بداخل السيارة، بينما تم تسجيل إصابة خطرة نقلت إلى مستشفى عسير المركزي.

وأضاف الشهري الفرق الإسعافية باشرت الحادث بفرقتين إسعافيتين وفرقة تدخل سريع، وقدم الشهري تعازيه لذوي المتوفين، داعيًا الله للمصاب بالشفاء العاجل.

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