وفاة راكب يتسبب بهبوط طائرة “عمانية” اضطراريًا في مطار الرياض on January 16, 2017

هبطت طائرة عمانية اضطراريًا في الرياض، لإنقاذ أحد المسافرين بعد إصابته بعارض صحي، في الرحلة التي كانت متجهة من جدة إلى العاصمة العمانية مسقط.

وأوضحت شركة “الطيران العماني” أن الرحلة المتجهة من جدة إلى مسقط، شهدت تعرض أحد المسافرين لأزمة صحية، اضطر معها قائد الطائرة إلى الهبوط في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لإسعاف الراكب، حيث تم التنسيق لتوفير العناية الطبية له قبل هبوط الطائرة.

وأضافت أن طاقم الطيران العماني قام بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمسافر على متن الطائرة، إلا أنه توفي بعد وصوله إلى مطار الرياض، مقدمة خالص التعازي لأسرة الفقيد.

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