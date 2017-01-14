عاجل: وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود on January 14, 2017

وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

“بيان من الديوان الملكي”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – بعد صلاة عصر هذا اليوم السبت الموافق 16 / 4 / 1438هـ، في المسجد الحرام بمكة المكرمة.



تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

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