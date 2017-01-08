ودعا تايه بعض وسائل الاعلام العراقية الى “توخي الدقة والبحث عن المعلومة من مصادرها بدل التضخيم والتهويل”. on January 8, 2017

العراق: لا صحة لمقتل شقيق مساعد سفيرنا في أذربيجان… والحادثة شجار بين موظفين



اعتبرت وزارة الخارجية العراقية، أمس السبت (7 يناير/ كانون الثاني 2017)، أن ما حصل في العاصمة الاذربيجانية باكو هو شجار بين موظفين اذربيجانيين لدى مكتب الخطوط الجوية العراقية، نافية مقتل شقيق مساعد السفير العراقي في باكو.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد جمال في حديث لـ “السومرية نيوز” : “ننفي ما تناقلته بعض الوكالات الاخبارية بخصوص مقتل شقيق مساعد السفير العراقي في باكو”.

وأضاف جمال، أن “ما حصل هو شجار بين موظفين اذربيجانيين لدى مكتب الخطوط الجوية العراقية هناك، وقد اسفر عن مقتل أحدهم، ولا علاقة ل‍سفارة جمهورية العراق في اذربيجان او لكادرها الدبلوماسي بالحادث اطلاقاً”.



من جانبها، أكدت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، أمس، ان حادث المشاجرة بين عاملين أذربيجانيين لم يؤثر على عمل مكتب الخطوط الجوية في باكو، فيما اعتبرت ان الموضوع اخذ اكبر من حجمه في الاعلام.وقال المتحدث باسم الشركة صلاح تايه في بيان ان “ما جرى من حادث مشاجرة في مكتب وكيل الخطوط الجوية في باكو – أذربيجان لم يؤثر على طبيعة عمل المكتب”، مبينا ان “العمل جار وفق السياقات الطبيعة للمكتب”.واضاف تايه ان “المشاجرة كانت بين عاملين أذربيجانيين احدهما شقيق مترجم يعمل في السفارة العراقية وليس مساعدا للسفير العراقي وكان بسبب سوء تفاهم شخصي لا علاقة لمكتب الوكيل به”، مشددا على “ان الموضوع اخذ اكبر من حجمه في الاعلام العراقي حيث تبين بعد الاتصال بوكيل الخطوط الجوية هناك ان القضية بسيطة وحلت في حينها خارج مكتبنا”.

يذكر أن وكالة “آبا” الأذربيجانية للأنباء ذكرت نقلاً عن الأجهزة الأمنية في البلاد، أن شقيق مساعد السفير العراقي قتل في مكتب “الخطوط الجوية العراقية” في العاصمة الأذربيجانية والذي يقع في مركز الأعمال “Demirchi Tower”.

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