مفكر كويتي : الحشد الشعبي وصل حدودنا وسيدمرنا on January 4, 2017

قال المفكر السياسي الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي، إن الغزو الإيراني يمثل أكبر تهديد للمنطقة حالياً، مؤكداً أن الاتفاق النووى بين إيران والغرب يتعهد بحماية الدور الإيراني في المنطقة مقابل تخلي طهران عن البديل النووي.

وأوضح النفيسي، لصحيفة “الشرق” القطرية، الأربعاء، أن إيران تمكنت (بغطاء أورو — أمريكي) من تحقيق السيطرة على أربع عواصم عربية هي: بغداد ودمشق وصنعاء وبيروت”.

وأكد أن ما يسمى بـ”الحشد الشعبي” هو في حقيقته “حشد شيعي” يتكون من جماعات إرهابية شيعية تم تدريبها في إيران ما قبل 2003، ثم انتقل تدريبها إلى الأراضي العراقية بعد الغزو الأمريكي للعراق في ذلك العام.

وأضاف “هذه الجماعات المليشياوية التي يديرها الحرس الثورى الايراني تنطلق من منطلقات طائفية محضة وتختزن كراهية تاريخية لكل ما هو عربى سني، وممارساتها في محافظات العراق وسوريا تعكس ذلك. هذه الميليشيات كثيراً ما يقترب خطرها من حدود الكويت ويهدد أمنه.

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