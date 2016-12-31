الرئيسية » العرب » مصر: العثور على جثة رجل على شاطىء النيل

مصر: العثور على جثة رجل على شاطىء النيل on December 31, 2016

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net