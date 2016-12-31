مصر: العثور على جثة رجل على شاطىء النيل 

مصر – تكثف مباحث البحيرة جهودها لكشف لغز العثور على جثة رجل مجهول الهوية عثر أهالى عزبة الصعايدة التابعة لمركز المحمودية عليه ملقى بشاطىء نهر النيل.
تلقي اللواء علاء الدين شوقي مساعد وزير الدخلية لأمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية بالعثور على جثة لشاب على شاطئ نهر النيل.
وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر مجهول الهوية ذو شعر قصير يرتدي “تيشرت بيج” ويرتدي “بنطلون جينز كحلي” وتم توقيع الكشف الطبي علي الجثة، ونقلها لثلاجة مستشفي المحمودية العام.
وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.