اتهمت ب“الزنا”… داعش يرجم امرأة في كركوك العراقية on December 26, 2016

نفذ تنظيم داعش حكماً بالرجم، أمس السبت، على امرأة بتهمة “الزنا” في محافظة كركوك العراقية، التي ما يزال يسيطر التنظيم الإرهابي على مناطق منها.

وكشفت صور نشرها المكتب الإعلامي لـ”ولاية كركوك” التابع للتنظيم، أمس السبت، عناصر من جهاز “الحسبة” في مدينة الرياض، جنوب غرب مدينة كركوك، يتحضرون لتنفيذ عملية الإعدام رجماً بحق إمرأة “محصنة” (متزوجة) بالحجارة في إحدى الساحات بالمدينة.

وأظهر التقرير، عناصر “الحسبة” يقومون بمد غطاء “بطانية” على الأرض لوضع المرأة المتهمة عليها، فيما لم يكشف التقرير عن وجه المرأة، في حين وثقت صورة قيام العناصر برشقها بالحجارة وسط حشد من الناس بينهم أطفال، وفقاً لما أوردته وكالة آرا نيوز الإخبارية.

كما استعرض التقرير المصور جانباً من نشاطات تنظيم داعش في مناطق سيطرته في جنوبي مدينة كركوك، والتي يطلق عليها “ولاية كركوك”.

وتضمنت النشاطات إحراقاً للدخان، وتفتيشا لأحد المسالخ، إضافةً إلى جولات في أسواق المدينة، ومناداة الناس لحضور صلاة الجماعة في المساجد.

التعليقات