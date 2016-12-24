عاجل.. وفاة الأمير بدر بن سلمان بن عبد العزيز on December 24, 2016

وفاة الأمير بدر بن سلمان بن عبد العزيز.

وفاة بدر بن سلمان

أعلن الديوان الملكى السعودى، اليوم،السبت، وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وقال الديوان المكلى فى بيان له “انتقل إلى رحمة الله تعالى، صاحب السمو الملكى، الأمير بدر بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 26 / 3 / 1438هـ، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله بمدينة الرياض”.

وتابع: “تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

التعليقات