عاجل.. قتلى وجرحى في تفجير سيارة مفخخة في ديالى العراقية on December 24, 2016

عاجل.. قتلى وجرحى في تفجير سيارة مفخخة بمحافظة ديالى العراقية .

هذا في وقت فامت قوة أمنية تابعة لقيادة عمليات البصرة امس بتنفيذ عملية أمنية في قضاء القرنة أسفرت عن تحرير مختطف”، مبينا أن “المختطف الذي تم تحريره من سكنة محافظة ديالى”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “العملية نفذت في ضوء معلومات استخبارية”، موضحا أن “المختطف تم اختطافه قبل يومين، ومن ثم اتصل الخاطفون بذويه لطلب فدية مقابل اطلاق سراحه”.

يذكر أن محافظة البصرة يتميز وضعها الأمني منذ أعوام بالاستقرار النسبي، وانها شهدت خلال النصف الأول من الشهر السابق تسجيل عدد من جرائم السطو المسلح بدافع السرقة التي استهدفت بعض الدور السكنية والمحال التجارية، وقد أثارت تلك الجرائم قلق غالبية المواطنين، وهو ما دفع بالأجهزة الأمنية الى تشديد الاجراءات في مركز المحافظة، وبداية الشهر الحالي أعلنت مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب القاء القبض على متهمين ينتمون الى عصابة خطيرة للسطو المسلح متورطة بسرقة 48 كغم من المصوغات الذهبية.

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