بالفيديو.. تفاصيل مفتل ٦ من أسرة واحدة في حريق يخت بالكويت on December 24, 2016

أودى حريق اندلع في يخت بمنطقة الخيران جنوب الكويت إلى وفاة 6 أشخاص من أسرة واحدة هم ثلاث نساء ورجل وطفلتان و4 حالات مصابة بينهم طفلة في حالة حرجة وتم نقلهم جميعا إلى مستشفيي العدان ومبارك.

وصرح مدير العلاقات والإعلام في الإدارة العقيد خليل الأمير، وفقاً لصحيفة “الراي” الكويتية، أن زوارق الإطفاء وخفر السواحل تتابع عملية التعامل مع حادث حريق اليخت، مؤكدا أن الإدارة فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

وقال مصدر في الطوارئ الطبية إنه تم نقل 3 حالات مصابة عن طريق الاسعاف الى مستشفى العدان، وهي كالتالي:

– شاب يبلغ من العمر 27 سنة مصاب بكسر في القدم اليسرى، وكدمات متفرقة بالجسم.

– طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات مصابة بكسر في القدم اليمنى وضيق بالتنفس وسحجات متفرقة بالجسم.

– شاب يبلغ من العمر 19 عاماً مصاب بكسر في القدم اليسرى وآلام في الظهر.

وأكد أن هناك حالة تم نقلها عن طريق الاسعاف الجوي الى مستشفى مبارك، مضيفاً أنه تم تسليم 6 حالات وفاة في موقع الحادث الى الطب الشرعي.

وكانت الادارة العامة للإطفاء قد قالت، اليوم السبت، ان زوارق الإطفاء وخفر السواحل تتعامل مع حريق يخت يبلغ طوله 48 قدماً وعلى متنه عائلة كويتية كانت متجهة في رحلة بحرية بالقرب من منطقة الزور جنوبي البلاد، أسفر عن وقوع وفيات واصابات.



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وقالت إن غرفة عمليات الإدارة العامة للإطفاء تلقت بلاغاً في تمام الساعة 3:38 مساءً يفيد بوقوع الحادث وعلى اثره تم توجيه زوارق الإطفاء من مركزي الشعيبة والسالمية للإطفاء البحري وتساندها زوارق خفر السواحل والطيران العمودي التابع لوزارة الداخلية.وأوضح مدير العلاقات والاعلام في الادارة العقيد خليل الامير لـ «كونا» ان الادارة تلقت بلاغا عن اندلاع حريق في يخت بالخيران اسفر عن وقوع وفيات واصابات بشرية، مضيفا ان الادارة تجمع المعلومات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.وقالت مصادر في الإدارة العامة للإطفاء إن حريقاً نشب في يخت أدى إلى انفجاره بالبحر في منطقة الخيران، وأسفر عن 5 وفيات من أسرة كويتية وإصابة 4 حالات أخرى.وقال مصدر في الطوارئ الطبية إن بلاغاً ورد إلى العمليات عن حريق يخت في البحر في المنطقة الجنوبية للبلاد مساء اليوم.ولفت إلى أنه تم إرسال 9 سيارات إسعاف وطائرتي إسعاف جوي إلى موقع الحادث.وأضاف أن زوارق الإطفاء وخفر السواحل والطوارئ الطبية تتعامل مع الحادث.وكان مصدر أمني قد قال في وقت سابق ان الحادث نتج عن تصادم طرادين في البحر بمنطقة الخيران.