الرئيسية
» العرب
, مميز
» الكويت: حصيلة انفجار “اليخت” في منطقة الخيران 7 حالات وفاة و٣ حالات حرجة
الكويت: حصيلة انفجار “اليخت” في منطقة الخيران 7 حالات وفاة و٣ حالات حرجة
on December 24, 2016
الكويت: حصيلة انفجار “اليخت” في منطقة الخيران 7 حالات وفاة وثلاث حالات حرجة يتم اسعافها.
وكامت اعلمن الإدارة العامة للإطفاء في الكويتعن وقوع حريق وانفجار يخت بالبحر في منطقة الخيران.
وذكرت الإطفاء أن انفجار اليخت أدى لوفاة بعض الأشخاص واصابة آخرين، وتتعامل مع الحادث حالياً زوارق الإطفاء وخفر السواحل.
هذا وتحدثت الإطفاء عن إرسال 11 سيارة إسعاف وطائرتي إسعاف جوي إلى موقع الحادث.
التعليقات
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net