عاجل: العثور على جثة بحريني (42 عاما) وانتشالها من البحر بمنطقة الجفير on December 23, 2016

عاجل: العثور على جثة بحريني (42 عاما) وانتشالها من البحر بمنطقة الجفير

لقي وافد أجنبي مصرعه قبل قليل في حادث مروري منطقة الجفير بالقرب من محطة البنزين.





وتشير التفاصيل الأولية ان الوافد كان يحاول عبور الشارع قبل ان تصطدم به احدى السيارات فتوفي بموقع الحادث.

إلى ذلك، كامت قد أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها في “تويتر” في (3 ديسمبر/ كانون الأول 2016) عن “وفاة شخص اثر اصطدام سيارة به على شارع اوال بمنطقة الجفير ، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها في الموقع”.

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