عاجل: إطلاق سراح المصريين الـ6 المختطفين في ليبيا on December 23, 2016

إطلاق سراح المصريين الـ6 المختطفين في ليبيا

أفادت قناة “دريم”، في نبأ عاجل لها، بإطلاق سراح المصريين الـ 6 المختطفين في ليبيا.

أعلنت الإعلامية رشا نبيل خلال برنامج «كلام تاني» المذاع على فضائية «دريم»، “إنه تم إطلاق سراح المصريين الست المختطفين في ليبيا، منذ قليل”.

يذكر أن 6 مصريين تعرضوا لهجوم مسلح في محل إقامتهم بحي “غوط الشعال” في طرابلس، من قِبل عناصر مسلحة متطرفة هاجمتهم الأسبوع الماضي واقتادوهم إلى مكان مجهول لطلب فدية.

وكان تقدم الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو مجلس النواب عن دائرة “بيلا الحامول”، بطلب للمهندس شريف إسماعيل، للتدخل والإفراج عن المصريين الـ6 المختطفين بليبيا.

وقال عبد العزيز حمودة، إنه طالب رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لسرعة البحث عن 6 مختطفين فى ليبيا منذ 8 أيام، مؤكدًا أنه على ثقة بالإفراج عن المختطفين بتدخل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

وأضاف “حمودة” لـ”برلمانى”، أن 6 أسر بقرية الكفر الشرقى بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ تعيش فى رعب، لاختطاف أبنائهم من قبل مجهولين بليبيا، فى ظل مخاوف من سوء معاملة الخاطفين لهم.

وتابع النائب: أن أهالى قرية الكفر الشرقى بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، يناشدون رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والسفير المصرى بليبيا، بالتدخل لفك أسر الـ6 أشخاص من أبناء القرية المحتجزين.

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