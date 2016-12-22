هبوط طائرة سعودية اضطراريًا في القاهرة بعد وفاة مغربي فوق السحاب on December 22, 2016

هبطت طائرة ركاب سعودية اضطراريا بمطار القاهرة مساء الخميس بعد وفاة راكب مغربي، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة خلال رحلتها من الرياض إلى كازابلانكا وتم نقل الجثمان للمستشفى، واستأنفت الطائرة رحلتها بعد توقف ساعتين.

وقال الدكتور مدحت قنديل، مدير عام الحجر الصحي بمطار القاهرة، إنه أثناء عبور رحلة الخطوط السعودية للأجواء المصرية قادمة من الرياض فى طريقها إلى كازابلانكا فوجئ طاقم الطائرة بإصابة الراكب المغربى ” م . ا – 79 عامًا” بأزمة قلبية مفاجئة تستلزم سرعة هبوط الطائرة إلى أقرب مطار لإنقاذه فطلب من برج المراقبة بمطار القاهرة السماح له بالهبوط بشكل اضطراري، لإنقاذ الراكب وبعد هبوط الطائرة توجه طبيب الحجر الصحى إلى الطائرة وتبين وفاة الراكب، حيث تم نقله إلى مستشفى هليوبوليس لإعداده للدفن بينما استأنفت الطائرة رحلتها بدونه بعد تأخير ساعتين.

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