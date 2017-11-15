طلاب سوريون يقدمون امتحانات عن زملاء آخرين خارج البلاد مقابل المال on November 15, 2017

كشفت عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فاتنة الشعال، عن إلقاء القبض على شبكات تلاعب وغش امتحاني وتزوير.

وأوضحت الشعال أنه تم ضبط طلاب داخل البلاد تواطؤوا مع زملاء لهم بالخارج لتقديم الامتحانات بالنيابة عنهم لقاء مبالغ مالية تقدر بـ50 ألف ليرة لكل مادة. (الدولار يعادل حوالي 500 ليرة سورية).

وفي تصريح لصحيفة “الوطن” السورية أكدت الشعال ضبط العديد من حالات انتحال الشخصية أو سماعات بلوتوث، مشيرة إلى ضبط ثلاث شبكات رئيسية تتعاون مع بعض الموظفين في هذا الموضوع وتم اتخاذ عقوبة الفصل النهائي بحقهم وإحالتهم للقضاء.

وفي موضوع آخر كشفت الشعال أنه اعتباراً من الفترة القادمة سيتم البدء التجريبي للعمل الإلكتروني لبعض المعاملات الخاصة بطلاب كلية الآداب، ريثما ينتهي إنجاز البناء الخاص لمشروع مركز خدمة المواطن في الكلية.

وتوقعت الشعال أن ينجز المشروع مطلع العام القادم ضمن اهتمام جهات عليا لإنجاز هذا المشروع الضخم، مؤكدة أن مشروع خدمة المواطن في الآداب يقضي على حالات الفساد.

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