المعلمي: النظام السوري استعان بإيران وحزب الله للقضاء على شعبه on November 15, 2017

أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، أن النظام السوري استعان بقوات إيران وحزب الله الإرهابي وبالمرتزقة للقضاء على الشعب السوري، فيما بلغ عدد المشردين في الخارج أكثر من خمسة ملايين، والنازحين في الداخل ستة ملايين.

وقال المعلمي خلال كلمته في الأمم المتحدة حول قرار حالة حقوق الانسان في سورية الذي تقدمه المملكة وتتبناه اكثر من 60 دولة أمس (الثلاثاء): “تأثرت العوائل من الأسلحة الكيميائية التي أثبتت تقارير الأمم المتحدة مسؤولية القوات السورية في استخدامها، والأطفال لا يجدون حقهم في التربية والتعليم”.

وأشار إلى أن الحالة في سورية ازدادت سوءا ونحن ما زلنا نتباحث في هذه القاعة حالة حقوق الانسان في الجمهورية العربية السورية.

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