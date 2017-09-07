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عاجل سوريا.. إعلام النظام: مقتل جنديين في غارة إسرائيلية قرب مصياف بريف حماة

on September 7, 2017

عاجل سوريا.. إعلام نظام الأسد: مقتل جنديين في غارة إسرائيلية قرب مصياف بريف حماة.

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