دورية أمنية لمكافحة سرقة السيارات تتعرض للسرقة وسط سوريا! on August 22, 2017

تعرضت دورية للأمن الجنائي، خاصة بمنع ظاهرة سرقة السيارات، للسرقة من قبل مسلحين، بالقرب من دوار النسر وسط مدينة حمص في سوريا.

ونقلت مصادر محلية أمس، أن “الدورية كانت تقوم بمهمة ضبط السيارات المسروقة، فتعرضت للاعتداء وسرقت سيارتها ليتم استعادتها لاحقا، بعد أن وجدت قرب كازية الشرق على طريق حمص – طرطوس بعد ساعات من الحادثة”.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن هذه الحادثة تأتي في أعقاب تشكيل فرع الأمن الجنائي في حمص وأقسام الشرطة، دوريات ليلية في أحياء المدينة لقمع ظاهرة سرقة سيارات “كيا فورتي”، حيث انتشرت هذه الظاهرة بشكل واسع في الفترة الأخيرة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

نتاليا عبدالله RT

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