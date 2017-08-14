تبادل جديد بين النظام و”تحرير الشام”.. والتلّي يهدد on August 14, 2017

جرى الأحد، تبادل جديد للأسرى، بين هيئة تحرير الشام، وقوات النظام السوري، ضمن مراحل إتمام اتفاق القلمون.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن النظام أفرج عن أكثر من 100 معتقل، بينهم ما لا يقل عن 20 امرأة، حيث ينحدر معظم المعتقلين من محافظة إدلب وبعضهم من محافظة حماة.

وأضاف المرصد بأن المعتقلين وصلوا إلى إدلب، ، ومنهم من توجه نحو حماة.

فيما أفرجت هيئة تحرير الشام عن أسرى لديها من قوات النظام.

بدوره، هدّد جمال زينية، “أبو مالك التلي”، أمير الهيئة سابقا، حزب الله، بأنه سيعود لقتالهم، والانتصار عليهم.

واعتبر التلّي، أن هيئة تحرير الشام خرجت منتصرة في اتفاق القلمون، واستطاعت تحديد نسبة المعتقلين، وغير ذلك.



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