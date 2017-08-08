مقتل ضابط كبير في الحرس الثوري الإيراني بسوريا on August 8, 2017

قال مسؤول في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إن الضابط حسين بور قتل أمس الاثنين في سوريا، من دون أن يحدد مكانا دقيقا لموقع مقتله.

وحسب “روسيا اليوم” نقلت وكالة فارس عن عباس بهرامي المسؤول في شؤون التنسيق في فيلق القدس في مدينة جيلان، أن القتيل كان من بين أفراد الحرس الثوري الذين حازوا مراتب عليا بشكل سريع.



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وأضاف أن حسين بور هو القتيل العشرون من بين المستشارين العسكريين في سوريا من أبناء مدينة جيلان.