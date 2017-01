“فتح الشام” و5 فصائل تشكل كياناً جديداً في مواجهة المعارضة on January 29, 2017

أ ف ب: أعلنت جبهة "فتح الشام" وخمسة فصائل سورية مسلحة معارضة أخرى، عن تشكيل كيان جديد تحت اسم "هيئة تحرير الشام"، وذلك بعد أيام من قيام "فتح الشام" (جبهة النصرة سابقاً) بحملة ضد فصائل عدة في شمال سورية. وبالإضافة إلى "فتح الشام" ضم الكيان الجديد جزء من "حركة نور الدين الزنكي" المتواجدة في ريفي حلب الغربي والشرقي، بالشمال (مع انفصال القسم المتواجد ضمن قوات "درع الفرات" في الريف الشمالي لحلب، اعتراضاً على الإندماج مع "فتح الشام"، معلناً انضمامه إلى "فيلق الشام"، أحد أبرز الفصائل السورية). كما ضم الكيان الجديد "لواء الحق"، و"جبهة أنصار الدين"، و"جيش السنة"، وفصيل "مجاهدو أشداء"، أحد الفصائل التي خرجت من حلب في نوفمبر 2016. وترأس الكيان الجديد المهندس هاشم الشيخ "أبو جابر"، الذي شغل منصب القائد العام لحركة "أحرار الشام" لمدة عام، وأعلن استقالته من الحركة أول من أمس، مع بعض من قيادات الحركة منهم المتحدث باسمها أبو يوسف المهاجر، فيما لم تتضح بعد من سيشغل بقية المناصب في الكيان الجديد، ولا سيما القيادة العسكرية، وما هو الدور الذي سيلعبه قائد جبهة "فتح الشام" أبو محمد الجولاني. وفي أول قرار له بعد تعيينه قائداً لهيئة "تحرير الشام"، أعلن هاشم الشيخ عن وقف إطلاق النار بين "فتح الشام" والفصائل الأخرى. كما انضم للكيان الوليد عدد من الدعاة أبرزهم القاضي العام لغرفة عمليات "جيش الفتح" السعودي عبد الله المحيسني، والسعودي مصلح العليان، بالإضافة إلى عبدالرزاق المهدي، وأبوالحارث المصري، وأبو يوسف الحموي، وأبو الطاهر الحموي. يشار إلى أن العديد من الفصائل المسلحة المعارضة التي شاركت في مؤتمر "أستانة"، الذي عقد في 22 و23 يناير الجاري، تعرضت لحملة عسكرية من جبهة "فتح الشام"، حيث تمكنت الأخيرة من السيطرة على المركز الرئيس لفصيل "جيش المجاهدين"، تلاه هجمات مشابهة على فصائل أخرى. ودفع ذلك الفصائل التي تتعرض للهجوم، إلى الانضمام لصفوف "حركة أحرار الشام"، وأبرزها "كتائب ثوار الشام"، و"الجبهة الشامية"، وتجمع "فاستقم كما أمرت"، و"جيش الإسلام" في الشمال، و"صقور الشام"، وكتائب أخرى. وتُعد "حركة أحرار الشام" أكبر فصيل بين المعارضة السورية المسلحة المتمركزة في مناطق شمال سورية، حيث تضم نحو 18 ألف مقاتلًا. ميدانياً، قتل عشرة مدنيين، بينهم سبعة أطفال، في غارات جوية استهدفت أول من أمس، قرى مجاورة للباب، وذلك غداة سيطرة قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد على ثلاث قرى قريبة من الباب وتقدمها بالتالي الى مسافة 7 كيلومترات من هذه المدينة الشمالية، فيما تحشد القوات التركية من ناحيتها شمال المدينة. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تسعة مدنيين بينهم سبعة هم "رجل وزوجته وأطفالهما الخمسة استشهدوا في القصف الجوي التركي على منطقة العريمة بريف الباب الشمالي الشرقي، وطفل ومواطنة استشهدوا في قصف جوي تركي على بزاعة وقصف تركي على مدينة الباب". وأضاف المرصد إن "طفلة استشهدت جراء إصابتها في قصف لطائرات مروحية يعتقد أنها سورية على مناطق في بلدة تادف التي يسيطر عليها" التنظيم المتطرف. وتتعرض مدينة الباب الى هجوم كثيف منذ أسابيع حيث تشن المقاتلات التركية والروسية والسورية غارات على المدينة ومحيطها. إلى ذلك، أعلن الجيش التركي، أمس، عن تحييد 18 إرهابيا، إثر غارات جوية استهدفت 18 هدفا لتنظيم "داعش" شمال سورية، في اليوم الـ 159 لعملية "درع الفرات". وذكرت القوات المسلحة التركية، في بيان، أن الغارات استهدفت ثلاثة مواقع مسلحة، وأربعة نقاط تفتيش، ونفقين اثنين، وتسعة مباني تستخدم كمخابئ في الباب ومنطقة بزاعة التابعة لها بريف محافظة حلب (شمال)، مشيرة إلى أنه تم أيضاً قصف 130 هدفا للتنظيم في المنطقة. ولفتت إلى أن قوات التحالف الدولي نفذت غارتين جويتين على الباب، أسفرت عن تدمير نفق ومبنى كان عناصر التنظيم يستخدمونه كمقر لهم. كما قتل جندي تركي، في اشتباكات مع عناصر تنظيم "داعش"، في قرية الغوز القريبة من بلدة أخترين بريف حلب الشمالي في إطار عملية "درع الفرات".

