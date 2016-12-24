وفاة طفلين جراء انهيار عشرات الخيم للنازحين في مدينة حارم بريف إدلب on December 24, 2016

توفي طفلان اليوم السبت،جراء انهيار عشرات الخيم في مخيم للنازحين في مدينة حارم بريف إدلب الشمالي على الحدود السورية التركية, بسبب سوء الأحوال الجوية وتراكم الثلوج.

وقال ناشطون إن أكثر من 70 خيمة للنازحين من أصل 200 خيمة غطَتها الثلوج وانهارت، بعد عاصفة ثلجية ضربت المنطقة منذ عدة أيام وحتى مساء أمس الجمعة, ويعود سبب ذلك للطريقة العشوائية التي بنيت عليها الخيام, وسط انعدام وسائل التدفئة, وإغلاق الطرق المؤدية للمنطقة بسبب الثلوج, ما تسبب بانقطاع المياه والمواد الغذائية عن المخيم.



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ويقطن المخيم نازحون من حلب وحماه هربوا من قراهم وبلداتهم نتيجة القصف والاشتباكات المستمرة في مناطقهم, ويعيشون ظروف صعبة في فصل الشتاء, نظراً لطبيعة المنطقة الباردة, والعواصف الثلجية التي ضربتها خلال الأيام القليلة الماضية.يذكر أن مديرية صحة إدلب أعلنت اليوم وفاة خمسة مدنيين من عائلة واحدة على طريق حلب-سراقب من مهجَري أحياء حلب الشرقية، بسبب سوء الأحوال الجوية في ريف إدلب.