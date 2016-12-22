روسيا: الجيش يعلن القضاء على 35 ألف مقاتل فى سوريا on December 22, 2016



أعلن الجيش الروسى، أنه قتل نحو 35 ألف مقاتل فى سوريا، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة “سكاى نيوز” فى خبر عاجل قبل قليل.



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حيث بدأ سلاح الجوى الروسى، بتوجيه ضربات الجوية فى الأراضى السورية بتاريخ 30 سبتمبر من العام الماضى، بعد طلب الرئيس السورى بشار الأسد الدعم العسكري من موسكو.