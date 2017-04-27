عاجل: 5 غارات إسرائيلة استهدفت موقعاً عسكرياً داخل ⁧‫مطار دمشق‬⁩ on April 27, 2017

‏وكالة سبوتنيك الروسية: 5 غارات إسرائيلة استهدفت موقعاً عسكرياً داخل ⁧‫#مطار_دمشق‬⁩.



وكالة روسية: الطيران الإسرائيلي استهدف مطار دمشق بـ 5 غارات

الجيش السوري: إسرائيل قصفت بالصواريخ مطارا عسكريا قرب دمشق – صورة أرشيفية

الجيش السوري: إسرائيل قصفت بالصواريخ مطارا عسكريا قرب دمشق – صورة أرشيفية

ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، صباح اليوم الخميس، أن الطيران الإسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي بـ 5 غارات .

ولم يرد تأكيد إسرائيلي رسمي لما أوردته الوكالة الروسية.

وكان سكان محليون قرب مطار دمشق الدولي جنوب العاصمة السورية دمشق قالوا لوكالة الأنباء الألمانية ، في وقت سابق، إن انفجارات قوية دوت في محيط مطار دمشق الدولي فجر اليوم الخميس، وأن ألسنة اللهب تتصاعد في السماء دون معرفة مكان أو سبب الانفجارات.

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