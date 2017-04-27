عاجل: 5 غارات إسرائيلة استهدفت موقعاً عسكرياً داخل ⁧‫مطار دمشق‬⁩

وكالة سبوتنيك الروسية: 5 غارات إسرائيلة استهدفت موقعاً عسكرياً داخل #مطار_دمشق.
وكالة روسية: الطيران الإسرائيلي استهدف مطار دمشق بـ 5 غارات
الجيش السوري: إسرائيل قصفت بالصواريخ مطارا عسكريا قرب دمشق – صورة أرشيفية
الجيش السوري: إسرائيل قصفت بالصواريخ مطارا عسكريا قرب دمشق – صورة أرشيفية
ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، صباح اليوم الخميس، أن الطيران الإسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي بـ 5 غارات .
ولم يرد تأكيد إسرائيلي رسمي لما أوردته الوكالة الروسية.
وكان سكان محليون قرب مطار دمشق الدولي جنوب العاصمة السورية دمشق قالوا لوكالة الأنباء الألمانية ، في وقت سابق، إن انفجارات قوية دوت في محيط مطار دمشق الدولي فجر اليوم الخميس، وأن ألسنة اللهب تتصاعد في السماء دون معرفة مكان أو سبب الانفجارات.