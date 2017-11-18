يازجي ترأس صلاة الغروب لمناسبة رسامة باسيليوس قدسية on November 18, 2017

ترأس بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي، صلاة الغروب في دير سيدة البلمند البطريركي، لمناسبة رسامة متروبوليت استراليا ونيوزيلندا والفيليبين باسيليوس قدسية، بمشاركة آباء المجمع الانطاكي المقدس، رئيس الدير الارشمندريت رومانوس الحناة، عميد معهد اللاهوت الاب بورفيريوس جورجي ولفيف من الكهنة والشمامسة، في حضور وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، وفد من ابرشية استراليا، شخصيات وحشد من المؤمنين.

بعد الصلاة رفع يازجي دعاءه لله ليوفق المتروبوليت باسيليوس قدسية في خدمته الجديدة في استراليا، كـ”أب وراع”، متمنيا ان “يحفظ الله ابناء الابرشية ويشملهم في رعايته”، داعيا لهم في الصلوات التي رفعها بـ”الحفظ والصحة والتقدم والنمو الدائم”. وطلب الرحمة لراعي الابرشية السابق بولس صليبا، داعيا للجميع بطول العمر.

وسيترأس يازجي صباح غد الاحد، القداس الالهي في الدير، حيث يتخلله رسامة قدسية متروبوليت على استراليا.

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