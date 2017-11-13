صور استقبال الراعي في الرياض.. والسبهان كان هناك…! on November 13, 2017

صور استقبال الراعي والسبهان كان هناك…!

وصل بطريرك إنطاكية وسائر المشرق بشارة الراعي الى المملكة العربية السعودية في زبارة تاريخية هي الاولى من نوعها لبطربرك ماروني يزور بلاد الحرمين الشريفين.

وعلم أن التنسيق عال بين عون والراعي الذي يحمل في جعبته الكثير من الرسائل لا سيما في مجال تحييد لبنان، الحريري قال امس في مقابلته التلفزيونية ان زيارة بطريرك الموارنة للسعودية تاريخية وتؤكد سياسة الإنفتاح في المملكة، يذكر ان دعوة البخاري لم تقتصر على الزيارة، بل تم تحديدُ برنامج اللقاءات الذي بلغ أعلى مستوى، حيث سيلتقي الراعي الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، ووليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، في حين أنّ معظم القيادات التي زارت الرياض أخيراً لم تلتقِ الملك سلمان.

وتنظر بكركي بعين الإرتياح الى هذا التحوّل السعودي، وكشفت أنه “كان يُعمل لهذه الزيارة منذ نحو سنتين، وحصلت إتصالات بين البطريركية والسفارة السعودية، الى أنّ تمّ تحديد الموعد”.

وعلم ان البرنامج سيشمل: موضوع الحوارُ بين الأديان ودعم مطلب لبنان لأن يكون مركزاً لحوار الحضارات والأديان، وضع الجالية اللبنانية عموماً والمسيحية خصوصاً، العلاقات المارونية – السعودية، واللبنانية – السعودية، وتراهن بكركي على الحوار الذي سيجري بين البطريرك والملك، خصوصاً أنها الفرصة الأولى لطرح هكذا موضوعات.

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