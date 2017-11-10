سهرة صلاة في كنيسة مار نوهرا في سمار جبيل البترونية on November 10, 2017

نظمت اللجنة الروحية في المجلس الراعوي في رعايا قطاع التلاقي والحوار في أبرشية البترون المارونية سهرة صلاة بعنوان: “فرح ورجاء” مع الاب جان جبور، في كنيسة مار نوهرا في سمار جبيل البترونية، في حضور خادمي رعايا القطاع الكاهنين ايلي سعاده وجورج واكيم، راهبات واعضاء اللجنة وحشد من المؤمنين .

وتخلل اللقاء، صلوات وتأملات وقراءات من أقوال القديسين بمرافقة موسيقية عزفا على العود مع الاب جبور الذي أنشد التراتيل.

وشكر الاب جبور اللجنة المنظمة لاستضافته لاحياء سهرة الصلاة داعيا “لعيش المحبة والفرح والعطاء، وشدد على ان لا عطاء حقيقي من دون محبة”. كما دعا “للصلاة من أجل لبنان لكي يتمكن من تخطي الازمة الراهنة التي يعيشها”.

وفي الختام، تسلم الاب جبور درعا تذكارية.

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