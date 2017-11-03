مسيحيون ومسلمون معا من أجل القدس ثمن دعوة الراعي للحج الى فلسطين وناشد المجتمع الاهلي دعم هذه المبادرة on November 3, 2017

ثمن تجمع “مسيحيون ومسلمون معا من أجل القدس” دعوة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للحج الى فلسطين، وقال في بيان: “تابعنا باهتمام ما جاء في الحديث المتلفز لغبطة البطريرك الراعي بالأمس عبر برنامج “كلام الناس”. ويسرنا في “لقاء سيدة الجبل” و”مركز تطوير للدراسات” الإعراب عن شكرنا وتقديرنا وتضامننا الكامل مع الموقف الشجاع الذي صرح به سيد بكركي، بشأن الدعوة للحج إلى الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في فلسطين، وكذلك مقاربته الإنسانية والأخلاقية لهذه الدعوة بعيدا عن الاستخدام السياسي بذرائع مختلفة لا جديد فيها”.

أضاف: “نحن إذ نحيي هذه المواقف لغبطة البطريرك، نأمل ونناشد مؤسسات المجتمع الأهلي الإسهام بدورهم الحيوي لدعم هذه المبادرة بما هي استجابة وتطبيق لمبادىء حقوق الإنسان السامية، وفي مقدمها حرية ممارسة الشعائر الدينية وأولها تمكين المؤمنين من الحج إلى القدس، مدينة السلام”.

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