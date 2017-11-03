لا يوجد لدينا دولة عادلة.. الراعي: سألبي الدعوة لزيارة السعودية بعد اسبوعين on November 3, 2017

حل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ضيفا على برنامج “كلام الناس” مع الزميل مارسيل غانم، متناولا قضايا متنوعة وابرزها زيارته المرتقبة للمملكة العربية السعودية قريبا، اثر دعوة تلقاها من الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز.

وردا على سؤال حول زيارته المرتقبة الى السعودية كأول بطريرك ماروني سيقوم بهذه الزيارة قال “بعد اسبوعين سألبي هذه الدعوة”، مؤكدا “ان هذه الزيارة تحدد موعد لها في شباط 2013، لكن الاحداث كانت تتسابق في العراق وسوريا واليمن، وقعنا في فراغ رئاسي ثم توفي الملك عبدالله الى ان صارت حياتنا طبيعية في لبنان”، ملمحا الى “عدم اخذ هذه الزيارة على غير معناها”.

وذكر ان الزيارة ستكون ليوم واحد تشمل لقاء مع الملك ومع ولي العهد، متوقعا اكمال جدول الزيارة لاحقا. ونفى وجود شروط على هذه الزيارة، مؤكدا “ان زيارتنا تتم بدعوات رسمية الى فرنسا وتركيا والدوحة”.

وعن توقيت الزيارة الى السعودية في اجواء التوتر بين الدول الخليجية وبين السعودية وايران قال “ادرك هذا الواقع، ولكن اذا ذهبت الى السعودية او ايران فإن خطابي هو خطاب سلام، وشعاري يبقى شعار شراكة ومحبة”، مؤكدا “انا لست رجل سياسة كي آخذ موقفا مع هذا او ذاك”.

وعن موقفه في حال تم التطرق الى موضوع “حزب الله” في السعودية اجاب “حتى حزب الله لا يقبل بهذا الواقع، ويجب ان نأخذ الواقع بكل جوانبه. انا قلت واكرر ان هذا الموضوع مرتبط دوليا وعربيا، وبالواقع السائد في العالم العربي من دون ان ننسى ان دولا تتدخل في هذه الامور، لذلك لا يمكن ان نأخذ حزب الله منفصلا عن هذا الواقع”.

وتابع “موضوع “حزب الله” لم يعد لبنانيا وصار مرتبطا بالشؤون العربية والدولية”.

وعن موقف الوزير ثامر السبهان من “حزب الله” قال “هناك مبادرات عربية ودولية، وما يهمني هو ان موضوع “حزب الله” لا يمكن ان آخذه لوحده بهذا الشكل، ولكن يجب ان آخذه في الاطار المرتبط بغير لبنان. اذا دخلنا بهذا الموضوع فسندخل بالتفاصيل”.

ورأى البطريرك الراعي “لا احد يتجاهل دور “حزب الله” وإيران في لبنان، وقد كان له دور في انتخاب رئيس وملأ الفراغ، هناك تأثير كبير نعم يوجد تأثير، ولكن علينا أن نبني دولتنا القوية القادرة العادلة، لها كيانها ودورها وعدالتها.

أضاف: “أنا لا أقول ان قضية “حزب الله” وسلاحه ينتظران الحل في الشرق الأوسط، إنما أقول ان الاسرة الدولية لها دور، وأنا لست مع القول ان الحل مرتبط بقضية الشرق الأوسط”.

وتابع: “هناك فرق كبير بين أن يكون سلام في الشرق الأوسط فأنا لست معه، أنا مع أن نحكي بالتفاصيل الموضوع من خلال الأسرتين العربية والدولية”.

وأكد “أن الحل ليس عندنا، ولا نريد أن “ينكب” الحل علينا، وفي ضوء الثوابت التي قلتها علينا إيجاد الحلول بشأن سلاح “حزب الله”.

وأعرب الراعي عن احترامه لكلام الرئيس عون حول ربطه سلاح حزب الله بالحلول بالشرق الأوسط لكنه قال: “لا أوافق، ولكن إذا كان هناك حل من الأسرة الدولية”.

وذكر أنه سيتحدث بقضية القدس في زيارته المرتقبة الى السعودية.

وردا على سؤال حول السماح للمسيحيين بزيارةالقدس بعيدا عن التخوين قال: “هذا ما نتمناه، ولكن الشأن السياسي في لبنان له اعتبارات، مستذكرا زيارته الى فلسطين المحتلة بصفته بطريركا وزيارته راعوية الطابع يومها، “وقد ذهبت ولم أقم بأي عمل سياسي فلم ألتق أحدا هناك”.

وأعلن أن أخر بلد يسمح له بالتفاهم مع اسرائيل هو لبنان.

وردا على سؤال حول الكلام الذي ذكره رئيس وزراء قطر السابق حول غرفة العمليات المشتركة التي شملت السعودية والامارات واميركا والاردن واسرائيل، كرر الراعي قوله عن ان لبنان آخر بلد يتفاهم في هذا المجال مع اسرائيل لأنه يحمل وزر الكل.

وقال: “لو بقي السلاح في الجنوب لحصل ما حصل في الشوف، لقد ذهب اللبنانيون الى اسرائيل فحمى الله المنطقة من مجازر”، وطالب بعدم توقيف من يرغب من اللبنانيين في اسرائيل بالمجيء الى هنا مع دراسة ملفهم مسبقا، متسائلا “هل من الافضل ان يصبحوا هناك يهودا”، واستدرك قائلا “ان يصبحوا اسرائيليين هل نكون ربحنا؟”

واضاف “الدولة غابت عنهم واتت اسرائيل واحتلت، فهل كل الناس الذين اشتغلوا يومها عملاء علينا ان نكون واقعيين، ومن غير المقبول منع هؤلاء من المجيء او اتهامهم بالعمالة”.

وتلى الربع الاول من الحديث تقديم فيلم وثائقي عن حفل تدشبن كابيلا مار شربل في نيويورك، وحضره البطريرك الراعي.

وعن النازحين السوريين قال : “النازحون من المسيحيين والمسلمين يجب ان يعودوا الى اوطانهم، لافتا الى “ان الدفاع عن الحضور المسيحي في كل الشرق الاوسط مطلب لاننا هنا منذ زمن”.

وتابع البطريرك الراعي : “هؤلاء لديهم كرامتهم وحضارتهم، ويجب ان يعودوا الى بلدانهم، وان بقاءهم هنا يشكل خطرا اقتصادي وامنيا وبيئيا”، مكررا مطالبته بعودتهم الى بلادهم كي يعيشوا مواطنين في بلدانهم بما فيهم المسيحيون”.

ورأى “انه اذا لم تقدم الادارة الدولية حلا، فإن النازحين لن يعودوا”، معربا عن قلقه من ان تصبح مشكلة داخلية في حال عدم ايجاد حل”.

وذكر ان على الحكومة اللبنانية “وضع خارطة طريق لمسألة النازحين، وايضا الاسرة الدولية”، منوها بعمل روسيا وايران وتركيا على تأمين مناطق خفض التصعيد في سوريا”.

واعرب الراعي عن مخاوفه من استغلال مسألة النازحين، مشددا على رفض هذا الامر، لافتا الى “مواقف الرئيس الحريري القائلة بضرورة عودة النازحين السوريين الى سوريا واقترح ان يصار الى تسجيل مواليد النازحين لدى المفوضية العليا للنازحين وليس عند الدولة اللبنانية”، وكشف عن انه ولا اي فريق لبناني يقف ضد عودة النازحين الى سوريا”.

واعلن انه “لا يوجد عندنا دولة عادلة اليوم”، مستغربا عدم تنفيذ بعض قرارات مجلس شورى الدولة، لان هناك اعتراضا من هذا او ذاك. مؤكدا ثقته بالقضاء ولكنه قال “ان السياسيين لا يطبقون بعض القرارات”.

ورأى الراعي “ان قيمة لبنان هي في التعددية السياسية والادارية، واذا خسرنا هذه التعددية نكون خسرنا لبنان”.

وتابع “لا يجوز ان تكون التعيينات من لون واحد”، مشددا على “ان تراعي الحكومة مكونات المجتمع اللبناني، لانه لا يجوز تعيين الحزبيين فقط، لان هناك الغاء لغير حزبيين”، مكررا انه “على الحكومة مراعاة الدستور والتعددية”.

وعما يقال حول مقايضة ازاحة مديرة “الوكالة الوطنية للاعلام” لور سليمان مقابل تعيين اشخاص في مناصب اخرى قال “ما ذنبها السيدة لور سليمان ان تكون ضحية وهي في خدمتها في الوكالة الوطنية لماذا المساومة او مبادلة الاشخاص الذين يعطون بكل امكانياتهم والسيدة لور سليمان معروفة ومشهود لها بالعمل والكفاءة، وما الخطأ الذي ارتكبته”، واستدرك قائلا “لا يجوز ان يحصل لطخات في هذا العهد حول هذه المسائل”.

وردا على سؤال حول احتمال زيارة قداسة بابا الفاتيكان لبنان قال: “رئيس الجمهورية دعاه، والبروتوكول يقتضي ان تدعوه الكنيسة وقد وردنا انه في الوقت القريب لا برنامج لديه لزيارة لبنان”.

وعن احتمال حصول حرب اسرائيلية لبنانية قال: “لم نتكلم مع قداسة البابا بهذا الامر وكفانا حروبا ونضم صوتنا الى صوت البابا في محاولة منع هذه الحروب”.

وعن الازمة المتفاقمة بين التيار الوطني والقوات اللبنانية ودور البطريرك قال: “انا من البداية تكلمت مع الرئيس عون ومع جعجع ان يصار الى توسعة البيكار ويشمل جميع القوى، مؤكدا على تشجيع انضمام المردة”.

وشدد على “ان دور الكنيسة ان تبقى صوت ضمير الناس وتحمل مبادىء الناس، وتحكي الحقيقة وهذا امر نختبره كل يوم. فالكنيسة لا تقدر ان تسكت عن الظلم او ان تقف مكتوفة امام الظلم، ولكن الكنيسة لا تدخل في نزاعات سياسية او في محاور انقسامات وهذا ما عشته مع فريقي 8 و14 آذار.

وختم كلامه بالتمني “على السامع والقارىء ان يسمع كل الجملة لا ان يأخذ كلمة لوحدها من الجملة. علينا قراءة الجملة كلها وهذه من ضرورات الحياة”,

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