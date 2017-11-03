الراعي من بيت الامان: الخدمات تجسد محبة المسيح on November 3, 2017



افيد ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي والوفد المرافق وفي اطار الجولة التي يقوم بها على مراكز كاريتاس، وصل الى “بيت الامان” الذي يستقبل العاملات الاجنبيات من مختلف الجنسيات.

شرفان

وأوضحت المسؤولة عن المركز جويل شرفان الى ان “المركز يستقبل النساء الاجنبيات المعنفات والمعتدى عليهن جنسيا ومعنويا وجسديا ويؤمن لهن الملجأ والمتابعة القانونية والنفسية والاجتماعية والطبية” الى حين تسوية اوضاعهن، حيث تتراوح مدة الاقامة من اسبوع الى سنة”.

الراعي

وبعد جولة على أقسام المركز، والاستماع الى ابرز النشاطات التي عرضتها رئيسة المركز حسن صياح، وجه البطريرك الراعي تحية تقدير ومحبة الى العاملات والقيمين على البيت، وقال: “نشعر هنا بالامان لان هذه الخدمات تجسد محبة المسيح وهذه المحبة هي قيمة الكنيسة وكاريتاس الذي يبذل نفسه في سبيل الاخرين”.

وتوجه الى المستفيدات بالقول: “لا تخفن، ما حصل معكن عابر، ولكن تأكدن ان الله والمسيح معكن على الدوام”.

وبشكل عفوي قدمت المستفيدات لوحات معبرة كل مجموعة بحسب جنسية البلد الذي تنتمي اليه والتي توزعت بين الاثيوبية والبنغلادشية والفيليبينية والسيرلانكية وغيرها.

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